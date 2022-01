Halsbrücke

Wegen Verdachts auf eine fremdenfeindliche Straftat in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung an einem jungen Chilenen ermitteln das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Chemnitz gegen zwei Unbekannte.

Am 1. Oktober 2021 hielten die Männer im Auto neben dem 21-jährigen Chilenen, der nach Besuch des „Oktoberfestes“ in Halsbrücke zu Fuß auf der Straße nach Freiberg unterwegs war, und fragten nach einer Wegbeschreibung. Als der junge Mann ihnen nicht weiterhelfen konnte, beleidigte einer der beiden Täter ihn unter anderem als „Scheiß Ausländer“, stieg aus dem Wagen und schlug ihn mit Fäusten. Der zweite Täter stieg ebenfalls aus und schlug mit einem Gegenstand aus Holz auf den jungen Mann ein. Als der schon am Boden lag, trat einer der Täter auch in Richtung seines Kopfes.

Die beiden Männer verließen den Tatort mit einem roten PKW in Richtung Tuttendorf. Das Opfer musste ambulant versorgt werden.

Da es bisher nicht gelungen ist, die Tat oder die Identität der Tatverdächtigen aufzuklären, gibt es jetzt ein Phantombild des ersten Verdächtigen. Er wird als circa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben, hat blaue Augen, kurze dunkle Haare, ein europäisches Erscheinungsbild und Sächsischen Dialekt, außerdem eine Tätowierung am linken Unterarm. Der zweite Tatverdächtige ist circa 1,90 Meter groß, hat kurze blonde Haare, ebenfalls eine europäische Erscheinung und Sächsischen Dialekt.

Phantombild des ersten Verdächtigen Quelle: Polizei Sachsen

Die Polizei fragt: Wer hat am Freitag, 1. Oktober 2021, gegen 23:20 Uhr, im weiteren Bereich um den Tatort verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen oder sonstige relevante Feststellungen gemacht? Zeugen, die sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich an das LKA Sachsen, Neuländer Straße 60 in 01129 Dresden, Tel. 0800 855-2055 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von lg