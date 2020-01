Klipphausen

Unbekannte haben am Donnerstag einen Audi A6 an der Straße Am Steinberg in Klipphausen gestohlen. Das Auto im Zeitwert von rund 60 000 Euro stand am Grundstück des Nutzers. Der Polizei zufolge wurde der Wagen 2018 zugelassen. Im Fahrzeug lagen Laptop, Bekleidung, Bargeld, Ausweise und andere Unterlagen im vierstelligen Wert.

Von DNN