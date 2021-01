Lohmen

Diebe haben in den vergangen Tagen einen Baustellencontainer an der Sonnenhofstraße in Lohmen aufgebrochen, mehrere Baumaschinen und Werkzeuge gestohlen.

Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von ffo