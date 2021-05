Lohmen

In Lohmen ist bereits am Freitagvormittag ein 43-Jähriger beim Wenden mit seinem Auto in den Graben gefahren. Der Renault blieb am Vormittag im Straßengraben der Basteistraße stecken.

Als Unfallursache kommt Drogenkonsum infrage. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Cannabis.

Von fkä