Lohmen

Auf dem Acker eines Landwirtes im Lohmener Ortsteil Uttewalde hat es gebrannt. Am späten Freitagnachmittag stand auf einer Hochfläche ein Areal in der Größe eines Fußballfeldes in Flammen. Nach der Heuernte hatte sich möglicherweise ein Rundballen entzündet, hieß es. Die Löscharbeiten dauerten reichlich eine Stunde. Personen wurden nicht verletzt.

Von df