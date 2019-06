Pirna

An der Pratschwitzer Straße in Pirna-Copitz hat es am Montagnachmittag gekracht. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Lkw-Fahrer an der Kreuzung Kiesstraße die Vorfahrt einer 38 Jahre alten Hyundai-Fahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die 38-Jähirge verletzt wurde. Sie wurde in eine Klinik gebracht.

Zudem wurde der Tank des Sattelschleppers beschädigt, Diesel lief auf die Straße. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr von Birkwitz-Pratzschwitz und von der Hauptwache Pirna banden die ausgelaufene Flüssigkeit und konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. Eine Spezialreinigungsmaschine reinigte die Fahrbahn. Die Pratzschwitzer Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.

Von mf