Coswig

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen bei einem Wendemanöver in Coswig einen Stromverteilerkasten und einen Grundstückszaun an der Naundorfer Straße gerammt. Nach der missglückten Aktion, die sich gegen 7.45 Uhr zutrug, fuhr der Unfallverursacher davon.

Wie die Polizei berichtet, soll es sich Augenzeugen zufolge um einen weißen Laster gehandelt haben. Weitere Angaben nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä