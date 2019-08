Nohra

Nach dem Brand eines mit Altbatterien beladenen Lastwagen-Anhängers bleibt die A4 bei Weimar in Richtung Frankfurt am Main noch bis in die Mittagsstunden gesperrt. Auf der Autobahn stauten sich die Autos am Mittwochvormittag auf bis zu acht Kilometer Länge, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Weimar umgeleitet.

Die Bergung gestaltete sich schwierig. Auf einem Anhänger hatte der Lastwagen 22 Tonnen Batterien geladen. Die Lithium-Ionen-Akkus müssten über mehrere Stunden gekühlt und speziell behandelt werden, hieß es. Derzeit würden diese vom Anhänger entladen. Sie sollen an einen anderen Ort gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer von einem Reifen aus. Der Fahrer konnte den Lastwagen am Mittwochmorgen noch rechtzeitig auf den Standstreifen fahren, dort die Zugmaschine abhängen und ein Stück wegfahren. Für Autofahrer oder Anwohner im nahen Nohra bestand laut Polizei keine Gefahr.

Von LVZ