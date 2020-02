Ein Ford-Fahrer lieferte sich in der Nacht zum Sonntag eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Der 17-Jährige entschied sich gegen eine Verkehrskontrolle in Radeberg und trat stattdessen aufs Gas. Dabei fuhr er teils mit Tempo 140 durch Ortsgebiete. In Dresden konnte die Polizei den Jugendlichen stellen.