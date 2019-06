Hänichen

Am Freitagvormittag kam es gegen 10 Uhr auf der B 170 in Hänichen zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines LKW Iveco war in Richtung Dresden unterwegs, als er kurz vor dem Pulverweg drei verkehrsbedingt haltende Fahrzeuge vermutlich nicht bemerkte. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die Autos auf. Ein Atemalkoholtest beim Lkw-Fahrer verlief positiv. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. Die Bundesstraße 170 wurde gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bannewitz übernahm die Erstversorgung der Verletzten und nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg