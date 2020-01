Marsdorf

Zwischen Marsdorf und Radeburg ist es am Dienstag zu einem Unfall auf der A13 gekommen. Ein Lkw war in Richtung Dresden unterwegs, als er die mittlere Leitplanke durchbrach, sodass diese auf die gegenüberliegende Fahrbahn gedrückt wurde. Kurzzeitig war die Autobahn in beiden Richtungen gesperrt. Wie ein Polizeisprecher berichtet ist nunmehr je eine Fahrspur in den Richtungen Berlin und Dresden wieder freigegeben. Da die Mittelleitplanke demontiert werden muss, können sich die Arbeiten jedoch noch hinziehen.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall und musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls.

Von Roland Halkasch/DNN/ Polizei