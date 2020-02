Weinböhla

Ein Lkw ist am Montagmorgen unter einer Eisenbahnbrücke in Weinböhla stecken geblieben. Der 49-jährige Fahrer hatte wohl die Höhe des Lastwagens unterschätzt. So klemmte sich das Fahrzeug zwischen Brücke und Straße fest. Ein Abschleppdienst musste anrücken und den Lkw befreien. Laut Polizei entstanden 11.000 Euro Sachschaden an Brücke und Fahrzeug.

Von DNN