Ottendorf-Okrilla

An der Lomnitzer Straße 1 und 3 in Ottendorf-Okrilla hat ein Lkw am Montag Zäune beschädigt. Der Fahrer hatte laut Polizei irgendwann im Laufe des Tages an der Stelle gewendet und dabei die Zäune touchiert. Der Schaden beläuft sich auf rund 2300 Euro.

Weil der Trucker davonfuhr, wird nun nach ihm gesucht. Hinweise und Beobachtungen nimmt die Polizei unter (03578) 352 0 entgegen.

Von fkä