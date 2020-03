Wilsdruff

Ein Zusammenstoß zweier Trucks auf der A4 hat am Freitagvormittag einen kilometerlangen Stau ausgelöst. Gegen 11.15 Uhr war ein polnischer Sattelzug nahe der Raststätte „Dresdner Tor“ auf einen vorausfahrenden Lkw geprallt. Ein Hubschrauber brachte den Notarzt an die Unfallstelle. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Auf der Autobahn in Richtung Dresden stauten sich die Fahrzeuge kilometerlang.

Von ttr