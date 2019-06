Heidenau

Am Dienstag hat ein Lkw-Fahrer zweimal einen geparkten Nissan in Heidenau beim Abbiegen gestreift. Am Mittag bog der 38-Jährige mit seiner Zugmaschine samt Sattelauflieger von der Dohnaer Straße in die Fröbelstraße, um eine Baustelle zu beliefern. Beim Abbiegen streifte der Lkw-Fahrer einen parkenden Nissan Qashqai. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Nur wenige Stunden später verließ der 38-Jägrige die Baustelle und streifte beim Abbiegen in die Dohnaer Straße erneut den Nissan. Der Sachschaden stieg auf rund 6.000 Euro an.

Von lp