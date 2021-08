Lkw-Fahrer mit mehr als 2 Promille auf der A 17 erwischt

Bad Gottleuba

Bereits am Freitag hat die Bundespolizei auf der A 17 einen betrunkenen Lasterfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Tscheche im Sattelzug war aufgefallen, weil er in der Nacht in Fahrtrichtung Prag teils auf zwei Spuren fuhr.

Gesundheitliche Probleme konnten bei der Kontrolle am Rastplatz „Am Heidenholz“ rasch ausgeschlossen werden. Dafür fand sich in der Fahrerkabine unter anderem eine geöffnete Weinflasche. Ein Atemalkoholtest bei dem 53-Jährigen zeigte 2,16 Promille. Später ergab sich, dass der Trucker bei seiner Trunkenheitsfahrt bereits einen weiteren Lkw beschädigt hatte.

Von fkä