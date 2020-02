Leppersdorf

Ein Lasterfahrer, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, ist am Samstagnachmittag in der Ausnüchterungszelle gelandet. Der 48-Jährige hatte Waren an ein Werk an der Straße An den Breiten in Leppersdorf geliefert und war einem Mitarbeiter aufgefallen.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Pole 2,96 Promille intus hatte. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, zog den Führerschein des Mannes ein und nahm in zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Von fkä