Freital

Ein bronzefarbene oder brauen Limousine hat bereits Mitte November eine 46-jährige Fußgängerin in Freital mit dem Außenspiegel gestreift und leicht verletzt. Der Zusammenstoß ereignete sich am Dienstag, dem 12. November auf der Kantstraße in Höhe der Lessingschule.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise zu Fahrzeug und Fahrer nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä