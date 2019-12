Lauta

In Lauta im Landkreis Bautzen hat eine Frau die Polizei gerufen, weil zwei Autofahrer am Samstag ihren Wagen blockierten. Ihr Mitsubishi Colt war an der Karl-Marx-Straße von einem VW Golf und einem Daimler-Benz so zugeparkt, dass die 35-Jährige nicht wegfahren konnte.

Als die Polizei eintraf, saß der 51 Jahre alte Benz-Fahrer im Wagen und weigerte sich, wegzufahren. Der 37-jährige Fahrer des VW war in seiner Wohnung. Beide hatten laut Polizei vor, der Frau eine Lektion zu erteilen, weil sie mit ihrem Parkverhalten nicht einverstanden waren.

Die Polizei schlichtete den Streit, die Frau konnte letztlich losfahren. Die beteiligten Männer müssen sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

Von DNN