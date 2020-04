Coswig

Eine 68-Jährige hat am Donnerstagmittag ihren Leichtkraftwagen der Marke Aixam in Coswig in den Straßengraben gesteuert. Die Frau hatte aus noch ungeklärter Ursache gegen 12 Uhr auf der Dresdner Straße die Kontrolle über das kleine, mit Blümchen verzierte Auto verloren. Der Wagen blieb an einem Stein hängen und überschlug sich.

Die Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus. Die Feuerwehr barg das Auto und nahm ausgetretene Betriebsstoffe auf.

Von DNN