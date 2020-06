Bad Schandau

Ein Mann und sein Hund haben am Sonnabendmorgen am Elbufer unterhalb der SWO Schifftswerft Oberelbe GmbH an der Rudolf-Sendig-Straße den Leichnam eines Mannes gefunden. Der Spaziergänger wählte den Notruf, woraufhin die Polizei und die Feuerwehren aus Bad Schandau und Prossen sowie die Wasserschutzpolizei anrückten.

Mithilfe eines Rettungsboots bargen die Kameraden der Feuerwehr die Wasserleiche. Bei dem Toten handelt es sich auf einen Mann, der auf etwa 40 Jahre alt geschätzt wurde. Laut DNN-Informationen von vor Ort lag die Leiche offenbar schon mehrere Tage in dem Fluss und war bereits aufgequollen.

Anzeige

Möglicher Bezug zu einem Fall aus Tschechien

Die Identität des Toten ist noch ungeklärt. Es gäbe jedoch eine Vermutung, dass es sich bei der Leiche um einen Mann handeln könnte, der zu Beginn der Woche absichtlich bei Usti von einer Brücke in die Elbe gesprungen sei. Von ihm fehle seitdem jede Spur.

Weitere DNN+ Artikel

Zwei Beamte der Kriminalpolizei waren vor Ort und untersuchten den Fundort. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Von Marko Förster / DNN