Ringenhain

Am späten Dienstagnachmittag eilten Feuerwehren wegen Rauchentwicklung zu einem Wohnhaus am Wesenitzweg in Ringenhain. Im Zuge der Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte im Obergeschoss eine leblose Person und brachten diese nach draußen. Es handelte sich um den 68-jährigen Bewohner. Dieser hatte eine Verletzung am Kopf. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Weitere Personen befanden sich nicht im Haus. In dem Raum, in dem die Rettungskräfte den Mann fanden, lag auch eine Schusswaffe. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen und ermittelt in alle Richtungen. Die genaue Todesursache soll eine Obduktion klären. Die Tatortgruppe, Spezialisten der Kriminalpolizei, untersuchten im Laufe des Mittwochs den Ereignisort.

Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Von PS