Lebensgefährliche Mutproben auf Zuggleisen﻿ in Radebeul und Dresden

Radebeul/Dresden

Die Bundespolizei hat binnen 24 Stunden gleich zwei Mal wegen waghalsiger Aktionen von Jugendlichen eingreifen müssen. Am Donnerstagabend war ein etwa elf bis 13 Jahre alter Junge am Haltepunkt Radebeul-Kötzschenbroda vor einen einfahrenden Zug gesprungen. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein und ließ das Warnsignal ertönen, teilte die Bundespolizei mit. Daraufhin sprang der Junge aus dem Gleis und flüchtete mit einem weiteren Jungen und einem Mädchen, die sich noch auf dem Bahnsteig befunden hatten.

Der Fahrer des Triebfahrzeugs erlitt einen Schock und musste vor Ort abgelöst werden. Die S-Bahn in Richtung Dresden konnte erst mit einigen Minuten Verspätung weiterfahren.

Die Bundespolizei Dresden sucht nun nach den Kindern und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0351) 81502-0 zu melden. Die Beamten wollen mit den Jugendlichen sprechen und sie darauf hinweisen, wie gefährlich ihr Verhalten war.

Aufs Hauptbahnhof-Dach geklettert

In der Nacht zu Freitag wurden die Bundespolizisten zu einer weiteren unbedachten Aktion gerufen. Kurz vor 2 Uhr informierte eine aufgeregte Zeugin die Beamten, dass eine Person ungesichert die Fassade des Hauptbahnhofs bis zum Dach hinaufgeklettert sei.Die Bundespolizisten entdeckten den Jugendlichen und sprachen ihn an. Daraufhin flüchtete der Teenager über die Gleise in Richtung Reitbahnstraße. Die Beamten holten ihn ein und stellten ihn zur Rede. Der junge Mann hatte weder Alkohol noch Drogen konsumiert, sondern sagte den Polizisten, dass es sich lediglich um eine Mutprobe gehandelt hätte.

Lebensgefährliche Mutprobe

Die Beamten vermittelten dem 17-Jährigen aus Radebeul eindringlich, welche Gefahren das ungesicherte Klettern und die Flucht durch den Gleisbereich bargen. Außerdem beging der Teenager damit eine Ordnungswidrigkeit. Der Jugendliche muss sich nun wegen Hausfriedensbruch verantworten und die Kosten des Einsatzes tragen.

Appell: Gleise sind keine Spielplätze

Die Bundespolizei weist erneut darauf hin, dass Bahnanlagen keine Spielplätze sind. Wer sich dort aufhält, begibt sich in Lebensgefahr. „Züge nähern sich fast lautlos an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Zudem haben Züge einen enormen Bremsweg und können nicht ausweichen“, so die Beamten. Sie bitten auch Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte darum, ihre Kinder auf die Gefahren hinzuweisen.

Von ttr