Freital

In der Nacht zum Montag haben Unbekannte während eines Raubzugs in zwei Autohäusern an der Wilsdruffer Straße zwölf Räder mitgehen lassen. In einem der Autohäuser demontierten die Diebe alle Räder von zwei Skodas, die Autos ließen sie auf Steinen aufgebockt zurück. Die Heckscheibe eines weiteren Pkws wurde von den Ganoven ebenfalls zerschlagen, um die darin befindlichen Winterräder zu entwenden. An diesem Versuch scheiterten die Unbekannten jedoch.

Im benachbarten Autohaus zerschlugen die Täter ebenfalls die Heckscheiben zweier Fahrzeuge und stahlen die vier Winterräder.

Die zwölf Reifen hatten einen Wert von rund 7.000 Euro. Der Gesamtschaden an den Autos wurde mit ca. 3.000 Euro beziffert.

Von mb