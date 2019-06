Heidenau

Unbekannte Ganoven sind in der Nacht zum Sonntag in einen Imbiss an der Lockwitzer Straße eingefallen. Indem die Täter zwei Verschläge aufhebelten, verschafften sie sich Zugang zum Häuschen. Auf ihrem Raubzug erbeuteten die Kriminellen eine Musikanlage im Wert von etwa 250 Euro und rund 50 Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde auf ca. 400 Euro geschätzt.

Von mb