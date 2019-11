Radeburg

In eine Reitanlage an der Straße Am Schlosspark ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen worden. Indem die bislang unbekannten Täter ein Fenster des Stallgebäudes aufhebelten, verschafften sie sich Zugang. Die Zahlbox einer Pferdewaschanlage musste schließlich dran glauben: Die Kleinkriminellen brachen diese auf und steckten das Münzgeld ein. Angaben zum Sachschaden liegen bisher nicht vor.

Von mb