Niesky

Einen schwer verletzten Mann hat die Polizei am Freitagnachmittag in einer Wohnung in Niesky ( Landkreis Görlitz) entdeckt. Der Verletzte war laut Polizei nach einem Hinweis, der bei der Görlitzer Polizei eingegangen war, von den Beamten und der Freiwilligen Feuerwehr gefunden worden.

Der 18-jährige Verletzte lebte, war jedoch nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wodurch die Verletzungen verursacht wurden und was genau in der Wohnung passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen aber nicht aus. Weitere Einzelheiten gaben die Ermittler nicht bekannt, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden.

Bis in den Abend waren die Beamten und Kriminaltechniker damit beschäftigt, Spuren in der Wohnung zu sichern.

Von DNN/sag