Drei Grundstücke, ein Keller und Teile der Äußeren Pillnitzer Straße in Pirna sind am Sonntagabend bei einem Wasserrohrbruch geflutet worden. Noch in der Nacht begannen die Reparaturen. Dennoch werden zunächst einige umliegende Gebäude kein Leitungswasser zur Verfügung haben.