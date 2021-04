Klingenberg

In Höckendorf in der Gemeinde Klingenberg ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Als die Feuerwehr kurz vor 22.30 Uhr eintraf, stand die Halle, die zu einem Kaminofenhandel gehört, komplett in Flammen.

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. Ein Löschangriff von innen war nicht mehr möglich, da bereits Einsturzgefahr herrschte. Letztlich brannte die Halle komplett nieder.

Von halk