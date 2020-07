Leipzig

Am frühen Donnerstagabend fährt Tino R. in der Straßenbahnlinie 15 in Richtung Westen, es sind nur noch wenige Stationen bis er zu Hause ist. Er schaut durch das Fenster und ihm fallen zwei Radfahrer auf, die laut rufen: „Was macht ihr da!“

Als R. dem Blick des Radlers folgt wird er Zeuge einer Szene, über die am Ende dieser Woche auch zahlreiche internationale Medien berichtet haben: Ein LVB-Kontrolleur drückt einem australischen Touristen die Kehle zu, während seine isländische Freundin verzweifelt um Hilfe ruft. Jemand ruft: „Hören Sie auf, er stirbt!“ Die Szene erinnert auf erschreckende Weise an die Handy-Videos vom Tod des US-Amerikaners George Floyd.

Der würgende Kontrolleur fiel schon einmal auf

R. beschreibt die Szene gegenüber der Leipziger Volkszeitung als „Schlägerei“, im Laufe derer sich die Kontrolleure „immer wieder auf den jungen Mann stürzten“. Dieser hat noch eine silberne Isomatte auf dem Rücken und ruft auf Englisch um Hilfe.

Und R. fällt noch etwas auf: Er kennt den Kontrolleur.

Gegenüber der LVZ sagt R., er sei „auch schon Opfer dieses Kontrolleurs geworden“. In seinen Augen scheint es „eine gängige Methode der Leipziger Kontrolleure zu sein, Menschen gezielt unter Druck zu setzen.“ Vor wenigen Wochen stieg R. in die Bahn und stellte fest, dass ihm die letzten zehn Cent für ein Ticket fehlten. Und ohne Münzgeld oder geladener Geldkarte kann man in Leipziger Straßenbahnen kein Ticket kaufen.

Als R. sich umdreht, um wieder auszusteigen, so erzählt er es, versperrt ihm der mittlerweile suspendierte Kontrolleur, dessen Gesicht in dem Video des Vorfalls verpixelt wurde, den Weg durch die noch offene Tür. „Er sagt, das wäre dann wohl eine Schwarzfahrt“, so R., der letztlich durch eine zweite offene Tür aus der stehenden Bahn aussteigt.

„Geht zurück in euer Land, euch braucht hier keiner!“

Andere Leipziger haben das Verhalten von LVB-Kontrolleuren schon zum Anlass genommen, Anzeige zu erstatten. Melanie M. wurde im Mai 2019 im Leipziger Osten Zeuge, wie Kontrolleure zu zwei Migranten gesagt haben sollen: „Geht zurück in euer Land, euch braucht hier keiner!“ Vorher hätten sie die Fahrgäste bedrängt, am Aussteigen gehindert und „in einem sehr lauten und herrischen Ton“ angegangen.

M. stellte damals Strafanzeige, die aber nicht weiter verfolgt wurde. In dem Vernehmungsprotokoll, das der LVZ vorliegt, sagt M. der Polizei: „Heute war für mich ein sehr trauriger und enttäuschender Tag.“

Ein Kontrolleur fixierte die Kehle eines Passagiers mit seinem Knie

Das Dokumentationsprojekt chronik.LE hat auf seiner Website mehrere gewalttätige Zwischenfälle mit LVB-Kontrolleuren zusammengetragen:

Am 31. Juli 2017 sollen Kontrolleure in einem Bus Richtung Merseburg einen Schwarzen Fahrgast schikaniert haben. Der Fahrgast versteht kein Deutsch und wird, nachdem man auf ihn einredet, schließlich aus dem Bus geschmissen. Er verfügt über ein gültiges Ticket.

Am 22. August 2018 sollen zwei nicht-weiße Personen und ein Kind mit LVB-Kontrolleuren aneinandergeraten sein. „Shut up“ und „Sprich deutsch“ sagen die Kontrolleure zu dem Spanisch sprechenden Paar und hindern sie daran auszusteigen. Die herbeigerufene Polizei stellt bei den beiden Fahrgästen zwei gültige Tickets fest.

Am 8. April 2019 soll ein Kontrolleur einen Fahrgast wegen eines fehlenden Tickets zu Fall gebracht haben. Anschließend fixiert er mit seinem Knie die Kehle des Fahrgasts und drückt sie auf den Boden. Er verbleibt 40 Minuten lang in dieser Position.

2019 gab es 128 Angriffe auf LVB-Mitarbeiter

Auch die andere Seite, Fahrer und Kontrolleure, werden immer häufiger Ziel von Angriffen. Im Jahr 2019 registrierten die Leipziger Verkehrsbetriebe 91 Attacken auf Mitarbeiter des Fahrdienstes und 37 Angriffe gegenüber Fahrausweisprüfern. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr eine Verdopplung der Angriffe dar.

LVB-Sprecher Marc Backhaus sagte dazu in einem früheren Artikel der LVZ: „Gespiegelt an der jährlichen Fahrgastzahl von weit über 150 Millionen ist dies zwar eine eher gering wirkende Zahl, trotzdem nimmt die LVB dieses Thema sehr ernst.“

Von Josa Mania-Schlegel