Hermsdorf

Dresdner Polizeibeamte haben am Freitagmorgen auf der A4 einen Sattelzug gestoppt, bei dem ein Rad fehlte.

Nachdem Zeugen die Polizei auf das Gefährt aufmerksam gemacht hatten, stellten Beamte den Sattelschlepper auf der A4 in Richtung Görlitz kurz vor dem Parkplatz „Am Eichelberg“ fest. Sie lotsten den Zug auf den Parkplatz. Auf der linken Seite des Aufliegers fehlte ein Rad. Stattdessen hatte der 58-jährige polnische Fahrer die Achse mit Spanngurten am Hänger befestigt. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass das Kennzeichen am Auflieger nicht zu dem Anhänger gehörte.

Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch und ein Bußgeldverfahren gegen den Fahrer ein.

Von fg