Dürrröhrsdorf-Dittersbach

In der Nacht zum Donnerstag hat sich auf der K 8704 ein Unfall mit einer Kuh erergnet. Der 47-jährige Fahrer eines VW Bora war von Wünschendorf in Richtung Dürrröhrsdorf-Dittersbach unterwegs, als er in einer Kurve in einem Waldgebiet auf eine Kuh traf. Der VW konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem überraschten Tier. Am Wagen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro,

Von dnn