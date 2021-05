Nossen

In Nossen musste am Sonnabend ein Jäger eine ausgebüxte Kuh erschießen. Wie die Polizei mitteilte, war das Tier am Vormittag aus einem Stahl ausgebrochen. Allein konnte der Besitzer das Tier nicht einfangen, weshalb der Mann den Notruf wählte. Doch auch mit Unterstützung der Beamten und eines herbeigerufenen Tierarztes, der mit einem Betäubungsgewehr angerückt war, ließ sich die Kuh nicht zur Räson bringen.

Weil die Kuh „eine Gefahr für den öffentlichen Straßenverkehr darstellte“, bat der Landwirt, das Tier zum Abschuss freizugeben. Ein Jäger erlegte das Tier schließlich weidgerecht, heißt es von der Polizei.

Von seko