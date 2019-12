Lohmen

Eigentlich sollte es Schweinebraten geben, stattdessen rückte die Feuerwehr an. In einer Erdgeschosswohnung an der Basteistraße in Lohmen entflammte am Mittwochvormittag in einer Pfanne erhitztes Öl. Der Koch hatte den Tiegel kurzzeitig unbeaufsichtigt gelassen.

Das Feuer erfasste die darüberliegende Dunstabzugshaube. Die Feuerwehr löschte den Brand und warf die Pfanne aus dem Fenster. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet. Die Basteistraße in Höhe Bahnbrücke an der Straße „Am Wasserwerk“ war bis kurz nach 10 Uhr gesperrt.

Die beiden älteren Bewohner kamen mit dem Schrecken davon.

Von Marko Förster