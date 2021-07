Krippen

Ein Erdrutsch legte die internationale Bahnstrecke Dresden - Prag zwischen Krippen und Schöna am Sonnabend lahm.

Starkregen hatte den Boden aufgeweicht und gelöst, so dass größere Erd- und Gesteinsmassen ins Abgleiten kamen und einen Hangrutsch ausgelösten.

Beide Gleise wurden an mehreren Stellen überschwemmt. Lediglich zwei Abstellgleise bzw. Rangiergleise in Bad Schandau Ost blieben an dieser Stelle verschont. Die komplette Behebung der Sperrung dauerte bis zum Dienstag an. Züge kamen durch die Erdrutsche nicht zu Schaden.

Auf dem Nationalpark Bahnhof Bad Schandau saßen wegen der plötzlichen Streckensperrung am Nachmittag bis in die Nacht mehrere hunderte Passagiere fest. Ein Unwetter mit Starkregen hatte am Sonnabendnachmittag – und abend viele Bäche und Flüsse an der Oberen Elbe steigen lassen. Im Landkreis Sächsische Schweiz / Osterzgebirge wurde außerdem erhöhte Hochwasser Alarmstufe erreicht. Für die gesamte Sächsische Schweiz galt eine Unwetterwarnung. Sämtliche Zufahrten nach Krippen waren wegen der Flut gesperrt worden.

Von df