Kriminalitätsstatistik 2020: Mehr Straftaten in Meißen, Graffitiplage in Freital und Pirna

Pirna/Meißen

Mehr Straftaten im Landreis Meißen, weniger im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge: Die Kriminalitätsstatistik für das Dresdner Umland weist teils große Unterschiede auf. Wie in der Landeshauptstadt sind jedoch auch im Umland die Auswirkungen der Coronapandemie abzulesen.

Straftaten trotz Anstieg in Meißen auf niedrigem Niveau

Im Landkreis Meißen wurden 2020 insgesamt 11.529 Straftaten erfasst. Dies sind 570 Fälle mehr als im Vorjahr und entspricht einer Steigerung um 5,2 Prozent. Einen großen Anteil daran haben Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, die vor der Coronapandemie keine Rolle gespielt hatten. Im vergangenen Jahr machen sie 171 Fälle aus. Die Aufklärungsquote lag insgesamt bei 64,1 Prozent.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge wurden zwar auch 157 Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetzt aufgenommen, dennoch sinkt die Zahl der Straftaten um 239 auf nun 10 728 Fälle. 68,9 Prozent der Delikte konnten aufgeklärt werden. Beide Landkreise sind im Vergleich zur Landeshauptstadt sehr sicher. So kommen in Dresden rechnerisch 8788 Straftaten auf 100.000 Einwohner. Nördlich der Großstadt sind es 4770, südlich davon 4368.

Diebstähle bleiben häufigstes Vergehen

In beiden Landkreisen machen Diebstähle trotz spürbarer Rückgänge den größten Anteil an allen Straftaten aus, wenn auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nur knapp. 2604 Fälle bedeuten hier einen Rückgang um 255. Im Landkreis Meißen waren es im vergangenen Jahr 3891 Fälle, 302 weniger als noch 2019. In beiden Landkreisen sind Langfinger zumeist in Geschäften und Kiosken unterwegs. 585 Fahrräder und 59 Autos wurden nördlich von Dresden gestohlen, 293 Räder und 53 Autos südlich davon.

Erfreulich: Im Landkreis Meißen ging die Zahl der Wohnungseinbrüche um 23 auf 156 zurück. Polizeipräsident Jörg Kubiessa führt das auf die gebündelte Bearbeitung bei Kriminalisten im Polizeirevier Meißen zurück, die nach einer Häufung von Einbrüchen im Landkreisgebiet eingeführt wurde. „Durch die zentrale Bearbeitung aller Wohnungseinbrüche durch die Kriminalpolizei lassen sich am besten wiederkehrende Begehungsweisen erkennen und Taten zusammenführen“, sagt er. „Mit der Aufklärung von zwei Drittel aller Wohnungseinbrüche sehe ich eine Bestätigung für diesen Ansatz.“ Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge waren Einbrecher dagegen in 106 Wohnungen zugange, neun mehr als noch 2019.

Kontrollen machen Druck auf Drogenkriminalität

Bei Rauschgiftkriminalität, so erklärt das Jörg Kubiessa, handele es sich um Kontrollkriminalität. Was er meint: Erwischt die Polizei keine Rauschgifthändler und -konsumenten, taucht das Vergehen auch gar nicht in der Statistik auf. Was auch bedeutet: Je mehr erfolgreiche Kontrollen, desto mehr registrierte Delikte. Diesen Effekt sieht der Polizeipräsident im Landkreis Meißen. Dort stiegen die Drogenstraftaten um fast acht Prozent auf 539 Fälle. Es handele sich um „Beifang“ von Coronakontrollen, sagt Jörg Kubiessa. „So betrifft der Anstieg letztlich auch fast ausschließlich Konsumentendelikte in Form des Besitzes von Cannabisprodukten.“

Ganz anders das Bild im grenznahen Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dort haben nach Einschätzung von Jörg Kubiessa Grenzschließungen und -kontrollen insbesondere den Rauschgifthandel über die Landesgrenze zu Tschechien spürbar ins Stottern gebracht. So gingen die Zahlen beim unerlaubten Handel mit oder Schmuggel von Betäubungsmitteln um 34 auf 49 Fälle zurück. Insgesamt gab es mit 497 genau 84 Drogendelikte weniger. Im Landkreis Meißen wurden durch die Polizei unter anderem etwa 9,4 Kilogramm Marihuana, ein Kilogramm Haschisch, 104 Gramm Crystal, 411 Gramm Amphetamin und 1008 Tabletten von Drogenersatzstoffen sichergestellt. Südlich von Dresden waren es rund 3,9 Kilogramm Marihuana, rund 291 Gramm Crystal, 174 Gramm Haschisch und 106 Stück Ecstasy. Bei Kokain, Drogenersatzstoff, Amphetamin und anderem lagen die Sicherstellungsmengen dort unter 100 Gramm.

Weniger Straßenkriminalität, mehr Gewaltstraftaten

Die Straßenkriminalität sank im Landkreis Meißen auf 1945 Fälle, von denen 555 Fälle aufgeklärt werden konnten. „Damit fiel die Zahl erstmals in den vergangenen zehn Jahren unter die 2000er Marke“, sagt Jörg Kubiessa. „Dieses Rekordtief ist deshalb so wichtig, weil Straftaten im öffentlichen Raum die größten Auswirkungen auf das Sicherheitsgefühl haben.“ Es bleibe jedoch abzuwarten, ob sich daraus tatsächlich ein positiver Trend ableiten lasse oder die geringen Fallzahlen eine Folge der Ausgangsbeschränkungen seien.

Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sank die Deliktzahl ebenso um 6,3 Prozent auf 1610 Fälle. Dort ging auch die Gewaltkriminalität zurück, und zwar um 28 auf 525 Fälle. Das ist im Landkreis Meißen anders. Dort stieg die Zahl um 29 auf nun 300 Fälle. Bedenklich: Der Anstieg geht vor allem auf eine Zunahme gefährlicher und schwerer Körperverletzungen (+11) und von Raubdelikten (+21) zurück.

Freital und Pirna haben ein Graffiti-Problem

390 Sachbeschädigungen durch Graffiti bedeuten einen Anstieg um 119 im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Nur 11,8 Prozent der Delikte werden aufgeklärt. „Besonders betroffen von der Entwicklung sind Freital, Pirna und Bad Schandau“, sagt Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Er wolle mit mehr Präsenz auch durch Kräfte der Bereitschaftspolizei darauf reagieren. Auch im Landkreis Meißen stieg die Zahl der Schmierereien an, allerdings nicht ganz so gravierend. 281 Fälle bedeuten ein Plus von 38.

Von Uwe Hofmann