Kreischa

Drei junge Männer haben in der Nacht zu Donnerstag in einem Wohnheim an der Dresdner Straße randaliert. Die Polizei fasste die Drei im Alter von 18, 19 und 25 Jahren wenig später.

Das Trio verschaffte sich Zugang zu dem Wohnheim, krakeelte dort herum, schlug gegen Türen und beschmutzte die Anlage. Als ein Bewohner nach dem Rechten sah, gingen die drei Männer zu einer nahen Bushaltestelle. Dort versuchten sie vergeblich, Scheiben einzuschlagen, und legten einen etwa vier Meter langen Ast auf die Fahrbahn.

Ein durch den Lärm aufmerksam gewordener Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes beobachtete das Treiben und informierte die Polizei. Er räumte den Ast von der Fahrbahn, nachdem die Drei in einen Bus der Linie 86 in Richtung Heidenau gestiegen waren.

Die alarmierten Polizisten konnten das Trio noch im Bus stellen. Die Beamten fertigten die entsprechenden Anzeigen, ermitteln wegen Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Gefährdung des Straßenverkehrs und auch, ob die drei Deutschen für ein in den Lockwitzbach geworfenes Fahrrad und Schmierereien an der Bushaltestelle verantwortlich sind.

Von lg