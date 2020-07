Leipzig

In den Sozialen Medien kursiert ein Video, auf dem ein Mann in Arbeitskleidung der Leipziger Verkehrsbetriebe einen jungen Mann im Würgegriff hält und dieser zu ersticken droht. Nun gibt es Hinweise darauf, was der Eskalation vorausging:

Laut Polizeiangaben vom Samstag seien am Donnerstagabend um 17.45 Uhr an der Haltestelle Waldplatz zunächst ein 28 Jahre alter Fahrgast aus Australien und seine 27 Jahre alte, isländische Begleiterin ohne Fahrschein und Ausweis in einer Straßenbahn kontrolliert worden. Sie hätten sich laut Angaben der LVB-Mitarbeiter „renitent“ und verhalten, sagte ein Polizeisprecher. Beim Aussteigen aus der Bahn an der Haltestelle Waldplatz sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in Folge derer ein 56-jähriger Angestellter der LVB den 28-Jährigen im Würgegriff am Boden gehalten habe. Der genaue Ablauf vom Zeitpunkt der Kontrolle bis zu den Bildern im schockierenden Video sei nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen und noch nicht im Detail geklärt. Hierzu sollen Zeugenaussagen, Aufnahmen aus der Bahn und das im Netz verbreitete Video ausgewertet werden.

Mehrere Anzeigen aufgenommen

Zwei Redakteure des Leipziger Stadtmagazins Kreuzer hatten den Vorfall zufällig beobachtet, ihn gefilmt und die Aufnahmen bei Twitter verbreitet. Auf der Tonspur ist zu hören, wie Umstehende den Kontrolleur bitten, den Fahrgast loszulassen. Unter anderem rufen sie: „Sie können ihm nicht den Hals zudrücken!“ und „Hören Sie auf! Er stirbt!“ Der Leipziger Volkszeitung sagte Kreuzer-Mitarbeiter Michael Kees, der den Vorfall beobachtet hat, dass sich die beiden Fahrgäste nur schlecht auf deutsch ausdrücken konnten und er deshalb die Kontrolleure gefragt habe, ob einer von ihnen auf englisch kommunizieren kann. Der Kontrolleur, der den Mann im Würgegriff hatte, habe geantwortet: „Ich muss kein Englisch sprechen. Wir sind in Deutschland hier.“

Laut Polizei hatte sich die Situation bei der Ankunft der hinzugerufenen Beamten wieder beruhigt. Vor Ort seien mehrere Anzeigen aufgenommen worden, darunter wegen wechselseitiger Körperverletzung, des Erschleichens von Leistungen sowie des Diebstahls eines Fahrausweiskontrollgerätes. Wie die Polizei mitteilte, sieht die Staatsanwaltschaft den Anfangsverdacht einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des 28-Jährigen als gegeben an.

Derweil haben die LVB laut Sprecher Marc Backhaus bereits Konsequenzen gezogen. Demnach sei der auf dem Video gezeigte Mann vom Dienst suspendiert worden. In einem noch am Donnerstagabend veröffentlichten Statement der LVB heißt es weiter: „Eine solche Eskalation, wie es die Bilder im Video zeigen, ist für uns nicht akzeptabel.“ Die eingeleiteten Ermittlungen der Polizei wolle der Stadtkonzern „bestmöglich unterstützen.“

Von anzi