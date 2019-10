Bischofswerda

Am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr hat eine Karambolage zweier Autos einen schwer Verletzten gefordert. Der Fahrer eines VW wollte von der Lindenstraße auf die Lessingstraße fahren, als er die S111 kreuzte. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten BMW, so dass die beiden Fahrzeuge ineinander krachten. Der Fahrer des BMW blieb unverletzt, der andere Wagenlenker musste jedoch mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

12 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Bischofswerda waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern.

Von mb