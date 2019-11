Dohna

Am Samstagmittag ist eine 59-jährige mit ihrem Auto gegen ein weiteres Fahrzeug gescheppert. Die andere Fahrerin, eine 38-jährige Frau, kam aus der Zufahrt einer Gartenanlage an der Antonstraße, wo sie den Wagen dann anhielt. Die 59-Jährige wendete in der Zufahrt und bemerkte das zweite Fahrzeug offenbar nicht, so dass die Wägen kollidierten.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei der 59-jährigen Fahrerin. Ein Test ergab den Wert von etwa 1,2 Promille. Die Beamten ordneten die Blutentnahme an und stellten den Führerschein sicher. Nun muss sich die Frau wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Von mb