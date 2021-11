Königstein

Am Dienstagabend ist ein 19-Jähriger mit einem VW Polo auf der S171 frontal gegen einen Baum gekracht. Er wurde im Auto eingeklemmt, musste freigeschnitten und anschließend schwer verletzt mit dem Helikopter ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Fahrer war auf der S171, der Bielatalstraße, von Königstein in Richtung Rosenthal-Bielatal unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Königstein kam der 19-Jährige in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und krachte ungebremst frontal gegen einen Baum. Das Auto stauchte sich so stark zusammen, dass der junge Mann im Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Kurze Zeit später haben vorbeifahrende Autofahrer den Unfall bemerkt und den Rettungsdienst gerufen. Die Feuerwehr musste anrücken um den Schwerverletzten aus dem Auto zu schneiden. Etwa eine Stunde dauerte die Rettungsaktion. Anschließend wurde der Fahrer mit einem Helikopter in eine Dresdner Klinik geflogen.

Die S171 zwischen Ortsausgang Königstein und dem Abzweig nach Cunnersdorf war mehrere Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden an dem knapp zwei Jahre alten VW Polo wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Von BW