Klipphausen

Eine 26 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Freitagvormittag bei einem Unfall auf der Meißner Straße verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam ihr am Ortseingang Klipphausen im Kurvenbereich ein Pkw mittig entgegen, so dass sie ausweichen musste. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.

Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Der Autofahrer fuhr weiter. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum beteiligten Wagen machen können.

Hinweise Tel. 0351 483 22 33

