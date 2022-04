Klipphausen

In der Nacht zu Dienstag ist es auf der Autobahn 4 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der 29-jährige Fahrer eines Sattelzuges Mercedes Actros war in Richtung Dresden unterwegs, als er zwischen dem Dreieck Nossen und der Abfahrt Wilsdruff einen Schilderwagen übersah, der den rechten Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle absperrte. Auf diesen fuhr der Sattelzug auf, wobei der 29-Jährige schwer verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Die Autobahn musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Bis in den frühen Dienstagnachmittag kam es zu erheblichen Staus.

Von cs