Klingenberg

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in der Gemeinde Klingenberg ereignet. Laut Angaben der Polizei kam der Fahrer eines Opel Combo bei einem Überholmanöver mit seinem Wagen ins Schleudern und fuhr in den Straßengraben. Dort touchierte er einen Baum, woraufhin sich der Kleintransporter überschlug. Der 32-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Begleiter wurden schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer des Opel war auf der K 9013, zwischen Pretzschendorf und Beerwalde unterwegs. Als er auf der Kreisstraße einen Skoda überholen wollte, gab dieser Gas und lies den Opel nicht überholen. Anschließend entfernte sich der Skodafahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 10.000 Euro.

Die Freiwillige Feuerwehr Klingenberg sicherte die Unfallstelle ab und sperrte die Straße zeitweise komplett.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und und Angaben zum Skoda-Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter folgender Rufnummer entgegen: 0351 483 22 33

Von BW