Radeburg

Am Sonntagmorgen kam es auf der A13 zwischen Marsdorf und Radeburg zu einem Verkehrsunfall. Ein Mercedes Vito mit Anhänger war in Richtung Berlin unterwegs, als der Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Radeburg aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Kleintransporter raste in den Straßengraben und überschlug sich samt Anhänger.

Alle drei Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungshubschrauber brachte den Notarzt an die Unfallstelle. Am Mercedes und am Anhänger entstand ein Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet und es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg