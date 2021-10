Wilsdruff

Am Dienstagmorgen ist es zu einem Feuerwehreinsatz in Kleinopitz zwischen Wilsdruff und Freital gekommen. Ersten Meldungen zufolge hat in dem Ortsteil eine Scheune gebrannt. Im Bereich in und um Kleinopitz musste mit Sperrungen und Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Von BW