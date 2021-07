Kleingärtner in Weißwasser durch Stromschlag getötet

Dresden

Starke Regenfälle am Sonntagabend haben auch einige Orte in den Landkreisen Bautzen und Görlitz hart getroffen, besonders in der Region Weißwasser, meldet die Polizei Görlitz.

Innerhalb kürzester Zeit gingen diesbezüglich fast 100 Notrufe bei der Rettungsleitstelle ein. Dabei berichteten Anwohner von vollgelaufenen Kellern, überlaufenden Gullys und überschwemmten Straßen. Vor allem Einsatzkräfte der Feuerwehren arbeiteten bis spät in die Nacht.

Ein Kleingartenbesitzer in Weißwasser ist im Zusammenhang mit dem Unwetter tödlich verunglückt. Der 67-Jährige wollte offenbar Regenwasser abpumpen, das in den Keller seines Gartenhauses gespült worden war. Nach ersten Erkenntnissen hat er dabei mit einer Tauchpumpe hantiert und einen Stromschlag erlitten. Kameraden der Feuerwehr bargen den Mann, eine Notärztin konnte jedoch nur noch dessen Tod feststellen. Zu den genauen Umständen ermittelt die Kriminalpolizei.

