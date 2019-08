Seifhennersdorf

Aus bislang noch unklarer Ursache ist am frühen Mittwochabend ein Kleinflugzeug auf einem unbestellten Feld in Seifhennersdorf in unmittelbarer Nähe der deutsch-tschechischen Grenze notgelandet.

Beim Aufkommen auf dem Ackerland brach das vordere Rad beiseite, so dass sich das Flugzeug nach vorne überschlug und auf dem Dach zum Stehen kam. Der 21-jährige Pilot und seine 61-jährige Begleiterin erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, konnten den Zweisitzer jedoch ohne fremde Hilfe verlassen.

Neben einem tschechischen Rettungshubschrauber, kamen auch mehrere deutsche Rettungskräfte zu Hilfe. Die beiden Verletzten suchten wenig später ein Krankenhaus auf. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mehrere Tausend Euro. Die Ermittlungen zum Absturzhergang wurden aufgenommen.

Von lp