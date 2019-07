Thiendorf

Bei einem Unfall an der Autobahn 13 sind am Dienstag eine Frau und vier Kinder verletzt worden. Die Fahrerin war mit dem VW T4 in Richtung Dresden unterwegs. Gegen 17.45 Uhr verlor sie kurz nach der Anschlussstelle Thiendorf aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen durchbrach die rechte Leitplanke, stürzte eine etwa 5 Meter tiefe Böschung hinunter, fällte ein Bäumchen, kippte um, zerstörte den Wildzaun und blieb wieder auf den Rädern auf einem Waldweg stehen. Die VW-Fahrerin und vier Kinder wurden bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Am Kleinbus entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Thiendorf war im Einsatz. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von halk/ttr