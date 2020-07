Bad Schandau

Eine Strohpresse und ein Feld standen am Freitagnachmittag in Rathmannsdorf in Flammen. Kurz nach 16 Uhr war eine große schwarze Rauchsäule kilometerweit zu sehen.

Ein Arbeiter in einem Traktor zog eine Strohpresse auf einem Feld an der Altendorfer Straße. Er war gerade damit beschäftigt Strohballen zu pressen. Plötzlich fing die Presse an zu brennen. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig. Er fuhr die brennende Maschine auf eine angrenzende Wiese, koppelte das Fahrzeug ab und rief die Feuerwehr.

Diese rückte aus Altendorf, Bad Schandau, Rathmannsdorf, Prossen und Porschdorf mit 50 Leuten an. Die Kameraden löschten mit Wasser und Schaum die Strohpresse und das rund 150 Meter entfernte Feld ab. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Presse brannte völlig aus. Der Schaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Ursache des Brandes ist offenbar ein technischer Defekt an der Presse.

Von MF